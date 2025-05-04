شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان والجزائر تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف، اليوم /الأحد/، مع نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني هيساشي ما تسوموتو، الذي يزور الجزائر حاليا، عددا من القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية.



وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان أوردته وكالة أنباء الجزائر (واج) - أنه جرى استعراض مخرجات اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الطرفين من أجل إعطاء زخم أكبر للشراكة الجزائرية اليابانية في شقها الاقتصادي، بما يتسق مع الأولويات والأهداف التنموية لكلا البلدين.



وأشارت إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية اليابانية.