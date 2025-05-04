الخليج اليوم .. بعد إدانته بتهريب "الأمفيتامين".. السلطات السعودية تعدم مقيما سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة (سوري الجنسية) في منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أنه أقدم على تهريب أقراص "الأمفيتامين" المخدرة إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد: "أقدم أحمد علاء الدين حوري (سوري الجنسية) على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة".

وأضاف البيان أنه بإحالة الشخص المذكور إلى المحكمة المختصة "صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني أحمد علاء الدين حوري يوم الأحد 6 /11/ 1446هـ، الموافق 4 /5/ 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها "لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم"

وحذرت في الوقت نفسه "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: "سبق"