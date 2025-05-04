شكرا لقرائتكم خبر عن 52.535 شهيدًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مدينة خان يونس

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 52.535 شهيدًا و118.491 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 40 شهيدًا و125 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.واُستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.