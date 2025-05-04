شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم /الأحد/، إلى 23 شهيدا، بينهم 19 في مناطق جنوب القطاع.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خان يونس، كما استُشهد 4 فلسطينيين من عائلة قنن في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المواصي غرب المدينة.



وأشارت إلى استُشهاد شاب، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما استُشهد مواطنان متأثرين بجروح أُصيبا بها في قصف سابق على المدينة.



وفي وقت سابق، استُشهد 10 فلسطينيين، بينهم سبع نساء وطفل، في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، بالإضافة إلى انتشال جثمان الطفل سيف عبد الرحمن السنوار، جراء قصف استهدف منزل عائلة البيرم في مخيم خان يونس يوم أمس.



وفي وسط القطاع، استُشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب 8 آخرون في قصف استهدف منزل عائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات، إلى جانب استشهاد مواطن وإصابة زوجته إثر استهداف طائرات الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.



وفي شمال القطاع، استُشهد فلسطيني متأثرا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون قبل أيام.

وفي السياق، أفادت طواقم الإنقاذ بعثورها على جثمان شهيد على سطح مدرسة الشوا في بلدة بيت حانون.