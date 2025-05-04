شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": الوضع الإنساني في غزة صعب على كل المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي الدكتورة عبير عطيفة، أن الوضع الإنساني في غزة صعب على كل المستويات سواء الوضع الصحي أو الإنساني أو الغذائي وعدم توفر مياه الشرب جراء نقص المساعدات الإنسانية.



وقالت المتحدثة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن أخر مخزون لدى برنامج الأغذية العالمي تم توزيعها بالكامل على المطابخ التي تعد الوجبات للمواطنين والتي كانت تكفي لوجبة واحدة يوميا لحوالي 700 ألف شخص ولم يعد لدينا أي مخزونات للأغذية لتوزيعها في قطاع غزة".



وأضافت أنه منذ الثاني من مارس لم تدخل إلى قطاع غزة أي مساعدات أو مواد غذائية ومع نفاد كل السلع الغذائية من الأسواق يشهد القطاع الآن وضعا كارثيا ومن المتوقع أن نشهد خلال الأيام المقبلة وقائع واحصائيات مرعبة عن وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية في غزة.



وشددت على ضرورة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة لإدخال المساعدات ، حيث أن هناك أكثر من 120 ألف طن من المواد الغذائية موجودة بالفعل على المعابر الحدودية في غزة سواء عن طريق مصر أو الأردن أو من داخل إسرائيل ، لذلك الخيار الوحيد المتاح حاليا هو فتح تلك المعابر لإدخال المساعدات.



وقالت: مطلبنا الأول والأساسي هو فتح المعابر خلال فترة سريعة حتى نستطيع إنقاذ الأرواح وإدخال المواد الغذائية الموجودة لدينا ومن المهم أيضا تأمين تلك المساعدات والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني حتى يتمكنوا من إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين، منوهة بأنه تم إدخال نحو 40 ألف طن من المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.