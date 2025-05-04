شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 3 فلسطينيين في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فيما اعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر (14 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.



وقالت مصادر أمنية ومحلية إن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز المربعة، وجابت شوارع المدينة، ومنطقة ميدان الشهداء، وتمركزت في منطقة شارع حطين وسط المدينة.



وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابات بالاختناق.



وأشارت المصادر إلى أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب ماهر سليمان عابدة واقتادته لجهة مجهولة، بالإضافة إلى اعتقال شابين، لم تعرف هويتهم بعد، عند حاجز المربعة غرب المدينة.