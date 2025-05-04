شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد معتقل فلسطينى.. و"شئون الأسرى": سجن النقب سجل جرائم مهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الشئون المدنية، هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد المعتقل الإداري محيي الدين فهمي سعيد نجم (60 عاما) من جنين في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة ونادي الأسير - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنّ محيي الدين اعتقل منذ 8 أغسطس 2023، علما أنّه أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو (19 عاما)، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.



وأشارت إلى أنه تعرض لجريمة طبية من خلال حرمانه الكلي من العلاج، حيث كان يعاني من مشاكل صحيّة مزمنة، وقد أجريت له زيارة في تاريخ العاشر من مارس المنصرم في سجن (النقب)، وخلالها كشف عن تراجع كبير على وضعه الصحيّ، مؤكدة أن الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقّه، من خلال استمرار اعتقاله إداريا على مدار أكثر عامين، وحرمانه من العلاج والرعاية الصحيّة، وهو واحد من بين مئات الأسرى المرضى، الذين يواجهون عمليات قتل بطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبشكل ممنهج.



وأضافت الهيئة والنادي أنّ سجن (النقب) الذي احتجز فيه المعتقل نجم، لا يزال من أبرز السّجون التي سُجلت فيها جرائم مهولة، لاسيما مع استمرار انتشار الأمراض، الذي حوّلته إدارة سجون الاحتلال إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى، علما أن غالبية الشهداء الأسرى ارتقوا نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة الممنهجة.



ولفتت إلى أنه باستشهاد المعتقل نجم فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة ارتفع إلى 66 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة.