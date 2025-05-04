شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: غرامة تصل لـ 100 ألف ريال لكل من يأوى حاملي تأشيرات الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من أول شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.



وأهابت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.