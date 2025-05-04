الخليج اليوم .. السعودية تشدد على ضرورة حماية المدنيين في السودان وتنفيذ إعلان جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دانت وزارة الخارجية السعودية استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان، مشددة على أنه يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والإفريقي.

وطالبت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي نشر عبر منصة "إكس" بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب البلد وشعبها مزيدا من المعاناة والدمار.

وأكد البيان على موقف السعودية الداعم لحل سياسي داخلي للأزمة السودانية، بصيغة "سوداني-سوداني"، يراعي سيادة السودان ووحدته، ويرتكز على دعم مؤسسات الدولة.

وفي الختام شددت الوزارة على رفض السعودية التام لكافة الانتهاكات، مؤكدة أهمية حماية المدنيين، وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأحد إن قوات الدعم السريع نفذت أول هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.

واعتبر الجيش السوداني الهجوم على بورتسودان مؤشرا على تحول خطير في طبيعة الصراع، محذرا من تداعياته على أمن المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر خاص قوله إنه تم تعليق كل الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بالمسيرات صباحا.

ولفت مصدر عسكري بأن قوات الفرقة الخامسة بالأبيض تستعيد جزء كبير من عربات المواطنين التي نهبتها قوات الدعم السريع من منطقة النهود.