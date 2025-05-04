شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية تسمح بسفر المواطنين إلى لبنان اعتباراً من 7 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية، والسماح لهم بالسفر إليها، وذلك اعتبارًا من 7 مايو الجاري.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي هذا القرار عقب زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث اتفق الجانبان على تسهيل حركة التنقل بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة التي تضمن تنفيذ القرار .



وأوضحت الوزارة شروط وإجراءات السفر،مشيرة إلى أنه يتوجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل السفر، لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى حول العالم .



ونبّهت الوزارة إلى أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي، ويُمنع مغادرة منافذ الدولة دون استكمال إجراءات التسجيل، وذلك لتجنّب تعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.



كما دعت الوزارة المواطنين إلى تعبئة جميع البيانات المطلوبة، بما يشمل تحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل في حالات الطوارئ، وبيان أسباب الزيارة.



وأكدت وزارة الخارجية أن عدم التسجيل أو تحديث بيانات الإقامة يُعرض المواطن للمساءلة القانونية، مشددة على أهمية الالتزام التام بالإجراءات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم أثناء السفر.