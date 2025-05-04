شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ثلث سكان الصومال فى حاجة لمساعدات إنسانية بسبب الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن حوالي ثلث سكان الصومال، أي ما يُقارب 6 ملايين، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بسبب الفيضانات التي حدثت منذ 15 أبريل الماضي، في وقت تعاني فيه المنظمات الإنسانية، وخاصة المنظمات غير الحكومية الوطنية، من شلل بسبب تخفيضات التمويل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أشار دوجاريك، إلى أن الاستجابة الإنسانية المقررة للصومال تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، تلقى منها الصومال حتى الآن نحو 148 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة فقط.

وقال دوجاريك، إن العديد من المنظمات الإنسانية اضطرت إلى إيقاف أو تقليص، أو حتى إنهاء العمل الحيوي الذي تقوم به من الميدان خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى فيضان 28 أبريل، أجبر أكثر من ستة آلاف شخص على الفرار من المخيمات المؤقتة في المرتفعات، فضلاً عن نزوح أكثر من 9500 شخص إلى 14 مأوى مؤقتا.