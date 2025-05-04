الخليج اليوم .. تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا، اليوم السبت، بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك.

وقضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي -الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)- باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وشغل سالم بن بريك منصب وزير المالية منذ عام 2018.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد نحو عام ونصف من تعيينه في رئاسة الحكومة.

ويأتي الإعلان غداة تقارير إعلامية عن توافق مجلس القيادة الرئاسي على إقالته، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وقال بن مبارك في بيان الاستقالة، إنه واجه "تحديات كبيرة" خلال فترة عمله، أبرزها "عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق"، مؤكدًا في المقابل أنه حقق إنجازات في ملفات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن حكومته تمكنت من تحقيق وفورات تتجاوز 133 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، مع توقعات بتوفير مبالغ مماثلة من خلال إلغاء عقود الطاقة المشتراة، إلى جانب سياسة تقشف صارمة أسهمت في تقليص الإنفاق العام.

ووصف بن مبارك استقالته بأنها "وفاء للقيم التي التزم بها وحرصًا على وحدة مؤسسات الدولة"، متمنيًا التوفيق لخلفه في المنصب، وداعيًا إلى توحيد الجهود بما يتناسب مع تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم.

وكان بن مبارك تولى رئاسة الحكومة في نوفمبر 2023، خلفًا لمعين عبد الملك.