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الخليج اليوم .. ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية السعودية

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الخليج اليوم .. ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، عن ضبط 3212 حالة تهريب عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد، ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن السعودية ومنع دخول الممنوعات.

 

ووفقا لبيانها الصادر اليوم، فإن المضبوطات تضمنت كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته بلغ عددها 2248 صنفًا، إضافة إلى 870 حالة تتعلق بمواد محظورة، و43 حالة لمواد مخدرة، و43 حالة شملت مبالغ مالية غير مصرّح بها، إلى جانب 8 حالات ضبطت فيها أسلحة ومستلزماتها.

 

 

 

 

وأكدت الهيئة استمرارها في تشديد الرقابة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشددة على أهمية تعاون المجتمع بالإبلاغ عن أي محاولات تهريب عبر قنوات الاتصال الرسمية المخصصة لذلك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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