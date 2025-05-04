شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بغزة: 40 شهيدا و125 مصابا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن سقوط 40 شهيدا و125 مصابا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.