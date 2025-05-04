شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: استشهاد نحو 45 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فلسطينية، تواصل القصف الإسرائيلي على أكثر من منطقة في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد نحو 45 فلسطينيا بعد استهداف منازلهم وخيامهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المصادر وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأحد، "إن أخر تلك الاستهدافات كان لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، حيث تم استهداف منزلا سكنيا مما أدى إلى استشهاد شخص ووقوع عدد كبير من الإصابات تم نقلهم الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات بالإضافة الى نقل الإصابات الخطيرة الى مستشفى شهداء الأقصى".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف فجر اليوم منازل وخيام في المنطقة الغربية لخان يونس مما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا ، فيما استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي لمنزلهم بخان يونس.

وتحاول طواقم الدفاع المدني في غزة انتشال العالقين من الفلسطينيين تحت الأنقاض بخان يونس.

وكانت وكالة الأونروا قد وصفت الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة بأنه "يفوق الخيال" ، مشددة على ضرورة بذل جهود دولية مضاعفة لايقاف الكارثة الإنسانية في غزة من الوصول الى مستوى جديد خاصة مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية الأساسية أسبوعه التاسع.