شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تتصدى لهجوم على قاعدة عثمان دقنة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السوداني العميد ركن نبيل عبد الله ،اليوم الأحد، التصدي لهجوم استهدف قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومستودعاً للبضائع، وعدداً من المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بطائرات مسيرة انتحارية.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم-،وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي لهذا الهجوم ، و إسقاط عدد من الطائرات ، في حين تسببت بعض المسيرات بأضرار محدودة، تمثلت في إصابة مخزن للذخيرة بقاعدة عثمان دقنة الجوية، ما أدى إلى حدوث انفجارات متفرقة دون تسجيل أي إصابات بين الأفراد".