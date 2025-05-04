شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الإسلامية: الحصار الإسرائيلى الشامل حول غزة إلى جحيم على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الإغاثة الإسلامية أنه يتزايد سوء التغذية الحاد بسرعة بين أطفال غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل شهره الثالث، وحذرت منظمة الإغاثة الإسلامية من أن الكثيرين سيموتون في الأسابيع المقبلة ما لم يضغط قادة العالم على إسرائيل للسماح بدخول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات إلى غزة.

وأَضاف بيان المنظمة، أنه منذ الثاني من مارس أغلقت إسرائيل جميع معابر غزة ومنعت دخول جميع الإمدادات، في حملة وحشية لتجويع المدنيين الفلسطينيين. لم يُسمح بدخول أي طعام أو دواء أو وقود منذ شهرين. حتى مسكنات الألم والخيام للعائلات المشردة مُنعت، بينما تُقصف القنابل الملاجئ والمستشفيات بلا هوادة.

وأكدت المنظمة الاغاثة الاسلامية الدولية، أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب، ويروي لنا الأطباء حالاتٍ مروعة لأطفالٍ أصبحوا الآن ضعفاء وهزيلين لدرجة أنهم لا يستطيعون الوقوف. ويعاني المدنيون الجرحى ومرضى السرطان أو أمراض الكلى من عذابٍ شديد مع نفاد المرافق الصحية من الكهرباء والإمدادات الطبية.



