شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.



وأفادت محافظة القدس، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.



وفي سياق الأعمال الإجرامية والاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما، كما اعتقلت عددا من العمال قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، أثناء توجههم إلى مكان عملهم في مدينة القدس، بعد مطاردتهم دون معرفة هويتهم، واستولت على مركبة خاصة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أبا وطفله، خلال اقتحام بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه، و داهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم العزة شمال بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، وداهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مدينتي بيت لحم، وبيت جالا، وقريتي تقوع وجناته شرقا تعرضت أيضا لاقتحام جيش الاحتلال دون التبليغ عن دهم لمنازل أواعتقالات، كما اقتحمت اليوم الأحد، بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات .



وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت اليوم الأحد، عدة منازل في مدينة نابلس جرى تفجيرها وهدمها قبل سنوات.