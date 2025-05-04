الخليج اليوم .. أكسيوس: قادة دول الخليج سيعقدون اجتماعاً مع الرئيس ترامب في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن قادة دول الخليج سيعقدون قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور الرياض في منتصف الشهر الجاري، وفقاً لما ذكره الموقع.

ويقول موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي ترامب في خضم الاجتماع بقادة دول الخليج سوف يطرح رؤية بلاده للانخراط في شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن إيضاح أولويات سياسته في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك، نفى مصدر لـ"أكسيوس" وجود خطط دعوة قادة الدول العربية الأخرى للقمة المزمع عقدها في الرياض، مرجحاً في الوقت ذاته احتمالية دعوة القادة إلى اجتماع أوسع. وذكر "أكسيوس" أن الرئيس ترامب سيتوجه بعدئذ إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبعد ذلك في 15 مايو، سيزور أبوظبي للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أميركيون أن زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصاً الاستثمارات، ومبيعات الأسلحة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع "أكسيوس".