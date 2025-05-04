الخليج اليوم .. إسرائيل تؤكد سقوط صاروخ في مطار تل أبيب.. وتتوعد برد مضاعف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في استمرار لإطلاق الصواريخ الحوثية نحو إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من اليمن سقط عند مطار تل أبيب.

وقال في بيان، اليوم الأحد، إنه يجري التحقيق في الواقعة.

من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد بقوة كبيرة. وقال في تعليق مقتضب، إن "من يستهدف بلاده سيضرب بأضعاف مضاعفة"، حسب تعبيره.

إصابات طفيفة

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بعودة العمل في المطار بعد إغلاقه جراء الصاروخ، إلا أنه أشار إلى أن عدة شركات طيران ألغت رحلاتها.

كما أضاف أن هناك إصابات طفيفة في تل أبيب جراء سقوط المقذوف.

تعليق حوثي

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى السريع، أن الجماعة "نفذت عملية عسكرية واستهدفت بصاروخ باليستي مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".

كما حث شركات الطيران على عدم التوجه إلى المطار لأنه "غير آمن"، وفق وصفه.

أتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. وأشار في بيان عبر حسابه على تيليغرام، إلى انطلاق "صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل". كما أضاف أن "محاولات نفذت لاعتراض الصاروخ".

وكانت إسرائيل شنت قبل أشهر غارات على مواقع حوثية في اليمن، قبل أن توقف هجماتها مع بدء الحملة الأميركية في مارس الماضي.

عشرات الهجمات

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.

كما أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

لكنهم أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع عودة إسرائيل إلى الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر في 18 مارس الفائت، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.

فيما شنت الولايات المتحدة منذ 15 مارس، حملة غارات شبه يومية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.