الخليج اليوم .. غانتس تعليقاً على صواريخ الحوثي: اضربوا إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس على ضرب إيران.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران".

كما اعتبر أن إيران (التي تدعم الحوثيين في اليمن) هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.

سقطت عند مطار بن غوريون

أتى ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن القذيفة التي أطلقت من اليمن سقطت عند مطار بن غوريون.

كما أشار إلى أن "عدة محاولات جرت لاعتراض الصاروخ"، مضيفا أنه فتح تحقيقاً في الواقعة.

بينما دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية، وتم إعلان حالة الطوارئ في ضواحي تل أبيب.

في حين أفيد عن إصابة أحد الإسرائيليين بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروح في تل أبيب.

وعلى مدى السنتين الماضيتين، أي منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتور 2023، أطلق الحوثيون عدة صواريخ من اليمن، إلا أن عددا قليلا أدى إلى أضرار تذكر.

في حين شنت الولايات المتحدة عدة غارات على مواقع الجماعة الحوثية، كما أطلقت منذ منتصف مارس الماضي حملة ضربات جوية شبه يومية فاقت الألف غارة.