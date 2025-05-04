شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع تستهدف مطار كسلا بالمسيرات الانتحارية لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت ميليشيا الدعم السريع مطار كسلا بالمسيرات الانتحارية لليوم الثاني على التوالي، فيما نجحت مضادات الجيش السودانى فى صد الهجوم اليوم الأحد.

والهجوم على مطار كسلا، يأتي بعد ساعات قليلة من استهداف الدعم السريع لمطار بورتسودان الدولي.

إذ استهدفت ضربات نفذتها قوات الدعم السريع لأول مرة مطار بورتسودان، فجر اليوم فى المدينة الواقعة على البحر الأحمر والتي تتمركز فيها الحكومة السودانية.

وقال المتحدث باسم الجيش السودانى فى بيان اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع استهدفت هذا الصباح قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بعدد من المسيرات الانتحارية، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا وأن الأضرار محدودة.