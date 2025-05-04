شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة على يد الدعم السريع.. تصفية 300 شخصا بغرب كردفان وسط السودان والان مع تفاصيل الخبر

ارتكبت ميليشيا الدعم السريع مجزرة مروعة فى مدينة النهود بولاية غرب كردفان، حيث كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن مقتل 300 مدني منهم 15 امرأة، على يد الدعم السريع.

وكانت عناصر من الدعم السريع قد شنت هجومًا على، النهود الخميس، التي تُعد ملتقى طرق يربط بين كردفان ودارفور، قبل أن تخضع المدينة لسيطرتها في اليوم التالي.

وقالت المفوضية، في بيان إنها تدين وتستنكر الانتهاكات التي قامت بها الدعم السريع من عمليات الاستهداف والتصفية والقتل المباشر لحوالي 300 مدني، منهم 15 امرأة و21 طفلًا.

وأدانت المفوضية نهب الأسواق ومستشفى النهود التعليمي الذي يُعد المرفق الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، كما طال النهب مخزن أدوية تابع للإمدادات الطبية وتدمير وتخريب عدد من الصيدليات.

واستنكرت منع المدنيين من مغادرة المدينة، حيث اعتبرت ذلك انتهاكًا خطيرًا يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى مخاوف من أن يؤدي نقص الرعاية الصحية والغذاء إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض.

وفور دخول المدينة شرعت عناصر الدعم السريع في إطلاق سراح السجناء ونهب الأسواق والمحال التجارية والسيارات والمنازل، حيث هُرّبت المنهوبات إلى مناطق قريبة مثل الفولة وود بندا.

وأكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن الدعم السريع "عاثت فسادًا وخرابًا في النهود وارتكبت مجازر مروعة بحق المدنيين، حيث جرت تصفية أكثر من 300 مواطن بدم بارد في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها البلاد في هذا النزاع".

وقالت إن الجريمة الشنيعة التي اُرتكبت في النهود تُضاف إلى سجل الدعم السريع الأسود الحافل بالانتهاكات.

وفي السياق، طالب التجمع الاتحادي بتصعيد الجرائم التي اُرتكبت في النهود إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنقاذ المدنيين السودانيين من آلة القتل والدمار.