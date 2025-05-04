شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل و7 سيدات، صباح اليوم /الأحد/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.



ونوهت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنين أحدهما سيدة وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو هويشل في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى أن تسعة مواطنين بينهم ست نساء وطفل، استشهدوا في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، مشيرة إلى استشهاد مواطنين، متأثرين بإصابتيهما إثر قصف الاحتلال خان يونس، وبيت حانون.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.