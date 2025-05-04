شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى بأنحاء متفرقة بمدينة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 6 وإصابة عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما، جراء استهداف شقتهم السكنية قرب محطة العطار بمواصي خان يونس، مضيفة أن فلسطينيا استشهد جراء قصف الاحتلال خيمة لعائلة أسير محرر، جنوب عبسان الكبيرة، كما استشهدت فلسطينية جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وأصيب 6 فلسطينيين بجروح، بينها إصابتان خطيرتان، جراء قصف خيمة غرب بلدة القرارة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق الرصاص الكثيف في مواصي خان يونس ورفح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52495 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.