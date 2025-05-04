شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" بالمسجد النبوى تقدم خدمات متعددة اللغات لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن الخدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن تقدم بعدة لغات، في إطار حرص الرئاسة على إيصال الرسالة الدينية والإرشادية لكافة الزوار، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والدروس المقدمة في المسجد النبوي.

وأوضح الدكتور الخضيري في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) أن الجدول العلمي في المسجد النبوي مستمر دون انقطاع، ويشمل دروسا علمية تلقى بلغات متعددة، لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من القاصدين، خصوصا من غير الناطقين بالعربية.

وأشار إلى أن التوعية الميدانية تعد من أهم ركائز الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن أكثر من 80% من الحجاج لا يتحدثون العربية، مما يجعل وجود مرشدين ميدانيين يتحدثون بلغات مختلفة أمرا بالغ الأهمية، مؤكدا أن هذه التوعية تشمل الإرشاد والتوجيه المباشر في الميادين والساحات المحيطة بالمسجد، بما يسهم في تيسير أداء الشعائر وفهمها بطريقة صحيحة وآمنة.