شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: المساعدات الغذائية فى غزة نفدت بالكامل والمجاعة تهدد مئات الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وخاصة الأونروا كأكبر منظمة إغاثية في قطاع غزة، قد نفدت بالكامل.



وأوضح أبو حسنة - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) - أن المواد الغذائية التي كانت توفرها وكالة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، التي كانت توزع على المطابخ المجتمعية لتقديم وجبات يومية بسيطة، قد انتهت أيضا .. معتبرا أن المتبقي من هذه المساعدات يكفي ليوم أو يومين فقط كحد أقصى.



وأكد أن الوضع على الأرض يشهد تفاقما كارثيا، حيث بدأت المجاعة تهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يضطر العديد منهم لتناول وجبة واحدة كل ثلاثة أيام فقط.. مضيفا "في الوقت نفسه، يشهد القطاع الصحي انهيارا غير مسبوق، مع تدمير واسع للمرافق الصحية وعدم وجود المستشفيات بشكل حقيقي، بل فقط عيادات تقدم خدمات محدودة للغاية".



وأشار إلى أن نقص الأدوية ومواد التخدير أصبح أمرا حاسما، مما يحد من قدرة الطواقم الطبية على إجراء العمليات الجراحية بشكل منتظم.. موضحا أن حالات الإصابة بالعديد من الأمراض قد تفاقمت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وأضاف "أن معظم سكان غزة يضطرون إلى شرب المياه الملوثة، مما ساهم في انتشار أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي، التهاب السحايا، بالإضافة إلى الالتهابات المعوية والرئوية".



وفي سياق متصل، لفت أبو حسنة إلى أن الأوضاع في غزة اليوم أسوأ مما كانت عليه بعد السابع من أكتوبر عندما قطعت إسرائيل المساعدات لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الوضع الحالي بات أكثر تدهورا، حيث مضى أكثر من شهرين دون دخول أي مساعدات غذائية أو مساعدات إنسانية أساسية إلى القطاع، مما يجعل الوضع أقرب إلى الكارثة الإنسانية.