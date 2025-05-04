شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين أخرين من جيش الاحتلال في انفجار بنفق جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في انفجار بنفق في جنوب قطاع غزة.



ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بيان الجيش القول "إن القتيلين كانا في وحدة هندسة القتال "ياهلوم"، ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، كان جنود الوحدة يفحصون مدخل نفق داخل مبنى عندما أصيبوا فجأة بانفجار.



وأضاف أن أحد الجنديين المصابين في حالة خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح متوسطة.



وفي حادث آخر وقع أمس، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 7007 التابعة للواء القدس بجروح خطيرة شمال غزة.. ولا تزال ظروف إصابته قيد التحقيق، وفقا للجيش.



وأصيب أمس أيضا جنديان من الكتيبة 46 التابعة للواء المدرع 401، أحدهما بجروح متوسطة والآخر طفيفة، جراء انفجار في معسكر للجيش في منطقة حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة.



ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، يبدو أن الانفجار ناجم عن قذيفة دبابة انفجرت قبل أوانها أثناء إطلاقها. وهناك احتمال آخر قيد التحقيق وهو أن قذيفة هاون سقطت في المنطقة.