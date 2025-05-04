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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.
وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، والأحياء الشرقية من مدينة غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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