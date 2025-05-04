شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن من بين الشهداء أطفال ونساء.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مدينة رفح جنوب القطاع، والأحياء الشرقية من مدينة غزة.