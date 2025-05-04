الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" في مواطنين اثنين من أسرة واحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطنين اثنين من أسرة واحدة بالمنطقة الشرقية، بعد إدانتهما بارتكاب "جرائم إرهابية".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت: "أقدم كل من حسن بن محمد بن حسن غيث، سعودي الجنسية، وعبدالله بن محمد بن حسن غيث سعودي الجنسية، على ارتكابهما عددا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي، والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية".

وأضاف البيان "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه".

وأردف البيان أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا المواطنين يوم السبت 05 /11/ 1446هـ الموافق 03 /05/ 2025م بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن"، محذرة في الوقت نفسه "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".