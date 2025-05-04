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السودان: مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان

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السودان: مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع، خلال اليومين الماضيين، في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان غربي السودان.


وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- أن عمليات القتل الجديدة من قوات الدعم السريع تقدم دليلا آخر على التكلفة العالية للإفلات من العقاب دوليًا ما يوفر حماية وتشجيعا على قتل المدنيين وتعطيل مقومات الحياة، وتدمير البنى الأساسية في البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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