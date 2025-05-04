شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع، خلال اليومين الماضيين، في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان غربي السودان.



وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- أن عمليات القتل الجديدة من قوات الدعم السريع تقدم دليلا آخر على التكلفة العالية للإفلات من العقاب دوليًا ما يوفر حماية وتشجيعا على قتل المدنيين وتعطيل مقومات الحياة، وتدمير البنى الأساسية في البلاد.