شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني يعين سالم صالح بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء اليمني.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أنه بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية واتفاق الرياض، وعلى إعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، فإنه تقرر تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.



كما قرر العليمي استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



وفي السياق، قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.