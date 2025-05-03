شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم /السبت/؛ جراء قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا بعد إلقاء طائرة مُسيرة للاحتلال قنابل بمحيط مستشفى المعمداني في غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين.



وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات.



وفي السياق، قال مصادر محلية إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا في منطقة عقبة حسنة غرب بيت لحم، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.