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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على عدة مناطق في جنوب لبنان

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على عدة مناطق في جنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن، اليوم /السبت/، غارتين على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.


وأضافت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة من طائرة مسيرة بين بلدتي مركبا وطلوسة في قضاء مرجعيون في محافظة النبطية، مشيرة إلى إلقاء قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه.


وأشارت إلى أن طيران الاحتلال شن غارة على سيارة في بلدة خرطوم قضاء صيدا في محافظة الجنوب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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