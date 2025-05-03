شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد فلسطينية في قصف خيمة للنازحين وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت فلسطينية، وأصيب خمسةٌ آخرون بجروح مختلفة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم، لخيمة للنازحين بمنطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مرافقةً لقصف مدفعي وإطلاق نار تجاه منازل الفلسطينيين في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.

وفي شرق مدينة غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة طفلة برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي الزيتون شرق المدينة، مشيرة إلى أن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا في انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع. قطاع غزة كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في إطلاق نار وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف غزة وخان يونس، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد سيدتين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهد صياد وأصيب آخر بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.