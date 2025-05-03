شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يسمح للمرأة بالترشح في بلدها الأم.. الانتخابات المحلية في محافظة جبل لبنان تنطلق الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، من جبال لبنان تقريرا بشأن الانتخابات البلدية، إذ ذكر أنه في خطوة تاريخية للمرأة اللبنانية، تم السماح لها للمرة الأولى بالترشح في مسقط رأسها في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة هذا الشهر. وقد عبرت إحدى المرشحات عن سعادتها الكبيرة بهذه الفرصة، حيث قالت: "هذه أول مرة يسمح للمرأة بالترشح في بلدتها الأم، وعندما أخبرت عائلتي بأنني أرغب في الترشح، استصعبوا الفكرة في البداية بسبب كوني امرأة، لكنهم اقتنعوا لاحقًا، وعملت معهم كي نكون جميعًا برأي موحد، واليوم أنا مرشحة عن عائلتي".

وأضافت: "أنا فخورة بأنني مرشحة في قريتي، وأتمنى أن أحظى بثقة كل أهل بلدتي كما نلت ثقة عائلتي". وتعتبر هذه الخطوة من قبل المرأة اللبنانية بمثابة انتصار كبير على طريق طويل نحو تمكين المرأة في المجال السياسي.

وفي تصريحات أخرى، أشارت إحدى النساء اللواتي ترشحن لأول مرة في بلداتهن إلى أن هذا القرار يمثل نقطة قوة وانطلاق لمستقبل واعد للمرأة في لبنان، حيث قالت: "أنا من هذه المنطقة، أعرف أهلها وأولادها، وأنا تربيت في هذه البيئة، وهذا القرار هو فرصة لتأكيد دور المرأة في اتخاذ قراراتها السياسية".

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه تمثيل المرأة اللبنانية في البلديات نسبًا متدنية، حيث كانت نسبة النساء في المجالس البلدية في انتخابات 2016 لا تتجاوز 6.9%، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بنسبة النساء اللاتي يشكلن أكثر من 50% من إجمالي عدد الناخبين في لبنان.

ويعتبر السماح للمرأة بالترشح في مسقط رأسها خطوة جديدة نحو مزيد من التمكين السياسي للمرأة اللبنانية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها على المستويين التشريعي والمجتمعي. فعلى الرغم من أن القانون اللبناني لا يعترف بعد بالكوتة النسائية في المجالس المنتخبة، فإن هناك مناطق عديدة لا تزال تفضل عدم انتخاب النساء لتمثيلها في المجالس البلدية.