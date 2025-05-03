شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدة و5 إصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 5 آخرون، اليوم /السبت/، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.



وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أصيبت طفلة بجروح جرّاء إطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" الرصاص على مخيّم الهدى للنازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال أرضاً بمخيم الرحمة للنازحين في منطقة المسلخ، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي سياق متصل، استشهد عدد من المواطنين، اليوم، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة منهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين، مما أدى لاستشهاد عدد منهم ومن بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح، في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.