الخليج اليوم .. رئيس وزراء اليمن أحمد عوض بن مبارك يعلن استقالته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس وزراء اليمن أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميا من منصبه اليوم السبت، في خطوة مفاجئة تأتي وسط تصاعد الضغوط السياسية والانقسامات داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وجاء إعلان الاستقالة عبر رسالة نشرها بن مبارك على حساباته الرسمية، أكد فيها انتهاء مهامه كرئيس للحكومة اليمنية.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل ضغوط سياسية متزايدة واجهها بن مبارك مؤخرا، حيث وقع 18 وزيرا في حكومته على مذكرة تطالب بإقالته، وسط تصاعد الخلافات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما شهدت عدن ومدن أخرى احتجاجات شعبية واسعة بسبب تردي الخدمات والانهيار الاقتصادي، ما أعاد النقاش حول مستقبل الحكومة اليمنية وضرورة إجراء تغييرات جذرية في تركيبتها.

وكان بن مبارك قد غادر عدن متوجها إلى الرياض قبل يومين، في ظل تصاعد التوترات داخل الحكومة وبين مكوناتها السياسية.

يذكر أن أحمد عوض بن مبارك تولى رئاسة الوزراء في 5 فبراير/ شباط 2024، بعد أن شغل مناصب دبلوماسية ووزارية بارزة، منها وزير الخارجية وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات