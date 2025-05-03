شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان متواصل.. ارتفاع جديد في عدد الشهداء الفلسطينيين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل على غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 52,495 شهيدًا و118,366جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيًا استشهدوا بينما أصيب 275 شخصًا بجروح وحروق مختلفة.وكان قصفًا إسرائيليًا استهدف منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.كان استشهد 18 فلسطينيًا بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وتجمعات للفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.و ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال مناطق متفرقة من القطاع.كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمربعات السكنية في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة شمال القطاع.