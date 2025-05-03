شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشط في "المغير" شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجز مستوطنون اسرائيليون اليوم السبت، 3 صحفيين وناشطا في قرية المغير، شمال شرق رام الله.



وقال الناشط في المغير ربيع أبو نعيم لـ"وفا"، إن مستوطنين مسلحين ترجلوا من مركبة وأوقفوه هو والصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، وأحمد الخطيب، وهم يوثقون قيام مستعمرين بهدم خيام في محيط المكان .

وأضاف، أن المستوطنين حاولوا نزع مفتاح المركبة ومنعوهم من المغادرة، كما حاولوا سحب الهاتف المستخدم في التصوير، ووجهوا تهديدات بالقتل في حال العودة إلى المكان.



وفي سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة شبان من مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها، خلال عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ 97 تواليا.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ريان الشن، وكمال الزقلة أثناء تواجدهما في شارع يافا في الحي الغربي للمدينة، وعدي أيمن نصوح بالقرب من دوار الشهيد ثابت وهو من سكان بلدة بلعا.

فيما اعتقلت أوس فيصل سلامة من مركبته خلال مروره في ضاحية ذنابة شرقا.