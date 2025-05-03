شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يعلن الاستقالة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، استقالته من منصبه، اليوم السبت.

وقال في بيان: انتهيت قبل قليل من اللقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".

وبحسب الاستقالة، ذكر بن مبارك أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".