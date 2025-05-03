شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: اشتباكات أم درمان تسببت فى مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان، وهى كيان مدني، عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة نتيجة للاشتباكات المسلحة بسبب ميليشيا الدعم السريع بمنطقة صالحة جنوب أم درمان أمس الجمعة.

وقالت الشبكة فى بيان اليوم السبت :"تطالب شبكة أطباء السودان من المدنيين تجنب مواقع الاشتباكات المسلحة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة كما تدعو لتجنب الاقتتال بمواقع المدنيين وفتح مسارات آمنة للمدنيين للخروج من مواقع الصراع حفظا لحياتهم وتجنيبهم الموت".