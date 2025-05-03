اخبار الخليج

أطباء السودان: اشتباكات أم درمان تسببت فى مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة

0 نشر
0 تبليغ

أطباء السودان: اشتباكات أم درمان تسببت فى مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: اشتباكات أم درمان تسببت فى مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريهام عبد الله

السبت، 03 مايو 2025 03:36 م

كشفت شبكة أطباء السودان، وهى كيان مدني، عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة نتيجة للاشتباكات المسلحة بسبب ميليشيا الدعم السريع بمنطقة صالحة جنوب أم درمان أمس الجمعة.

وقالت الشبكة فى بيان اليوم السبت :"تطالب شبكة أطباء السودان من المدنيين تجنب مواقع الاشتباكات المسلحة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة كما تدعو لتجنب الاقتتال بمواقع المدنيين وفتح مسارات آمنة للمدنيين للخروج من مواقع الصراع حفظا لحياتهم وتجنيبهم الموت".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements