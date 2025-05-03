شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطفال ضحايا من عائلة واحد.. النيران تلتهم أسرة داخل مسجد بالأردن "تفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

توفي 4 أطفال أشقاء وأصيب 2 آخران، اليوم السبت، جراء حريق شب داخل سكن بالطابق الأرضي تابع لأحد المساجد بمنطقة أبو علندا في الأردن، وفقا لما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام .

وأوضح الناطق الإعلامي ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحريق الذي نتج عنه وفاة أربعة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة طفلين آخرين من نفس العائلة يبلغان من العمر 2 و3 سنوات بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي، موضحا أن الاصابات قيد العلاج، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.