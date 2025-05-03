شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن الانتشار فى أراضى سوريا.. ويجلى مواطنين من الدروز لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه "انتشر في جنوب سوريا"، قائلا إنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية، دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.

وأورد في بيان مقتضب أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات"، وذكر الاحتلال في بيان: "تم إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز ليلاً لتلقي العلاج في إسرائيل".

وأضاف: "تم إجلاء المصابين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت سلسلة من الغارات الجوية في سوريا مساء الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من استهدافه موقعًا قرب القصر الرئاسي في دمشق، وذلك في ظل تحذيرات إسرائيلية للإدارة السورية الجدد بعدم المساس بالأقلية الدرزية في البلاد، في أعقاب اشتباكات طائفية دامية.

وقال الجيش إن الغارات استهدفت “موقعًا عسكريًا، ومدفعية مضادة للطائرات، وبنية تحتية لإطلاق صواريخ أرض-جو”، فيما ذكرت هيئة البث العامة “كان” أن إسرائيل تُعد قائمة بأهداف عسكرية وحكومية لمهاجمتها لاحقًا داخل سوريا.