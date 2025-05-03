شكرا لقرائتكم خبر عن معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل لا تريد التفاوض وتصعد خطط التهجير القسري بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل لا تزال تماطل في إجراء مفاوضات جادة لإنهاء العدوان المتصاعد على قطاع غزة.

وقال عودة، في مداخلة خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم /السبت/، إن الاحتلال لا يسعى على الإطلاق لإجراء مفاوضات جادة من شأنها أن تحقق الأمن والاستقرار بل يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لتنفيذ مخطط التهجير القسري في غزة".

وأوضح مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين أن إسرائيل تستخدم ذرائع واهية لارتكاب المزيد من الفظائع في قطاع غزة، مشيرا إلى فقدان القطاع حوالي 30 في المائة من سكانه جراء استمرار العدوان على غزة.

وكان مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور قد أكد في وقت سابق أن غزة تواجه حصارا عقابيا من قبل الاحتلال الاسرائيلى، موضحا أن خطة التهجير القسري قائمة على قدم وساق.