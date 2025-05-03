شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى احترام السيادة السورية والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة عن العنف في ضواحي دمشق وجنوب سوريا، بما فيها تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين واغتيال شخصيات من الإدارة المحلية.

وأدان الأمين العام أيضا انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا، بما في ذلك الغارة الجوية الأخيرة قرب القصر الرئاسي في دمشق، وأكد الأمين العام ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

ودعا جوتيريش بصورة قاطعة، جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.وأكد أنطونيو جوتيرش ضرورة دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، تماشيا مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن.