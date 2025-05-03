شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: فيضانات الصومال تجبر 6 آلاف شخص على الفرار من المخيمات والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات التي تضرب الصومال تأتي في وقت تعاني فيه المنظمات الإنسانية، وخاصة المنظمات غير الحكومية الوطنية، "من شلل بسبب تخفيضات التمويل".

وأكد المتحدث الأممي أنه وفقا للسلطات الصومالية المحلية، تضرر أكثر من 45 ألف شخص من الفيضانات منذ 15 أبريل، مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال صغار مشيرا الي ان الفيضانات أجبرت أكثر من ستة آلاف شخص على الفرار من المخيمات المؤقتة في المرتفعات. كما أثّرت الفيضانات المفاجئة في بعض أجزاء مدينة جالكيو على أكثر من 9500 شخص نزحوا إلى 14 مأوى مؤقتا.

وأشار المتحدث الأممي إن العديد من المنظمات اضطرت إلى "إيقاف أو تقليص أو حتى إنهاء العمل الحيوي الذي تقوم به من الميدان" خلال الأشهر الأخيرة مضيفا: "هذا العام، يحتاج حوالي ثلث سكان الصومال، أي ما يُقارب 6 ملايين إنسان، إلى مساعدات إنسانية لافتا الي انه من أصل 1.4 مليار دولار من النداء الإنساني، تلقينا 148 مليون دولار حتى الآن، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة".



