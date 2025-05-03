الخليج اليوم .. السعودية وبريطانيا تكافحان الكوليرا في اليمن بـ 10 ملايين دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار مواجهة تفشي حالات الإصابة بأمراض الكوليرا في اليمن، وقَّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، ووزيرة شؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية جيني تشابمان، في العاصمة البريطانية لندن البيان المشترك بين الجانبين، لتوسيع نطاق الاستجابة للكوليرا في جميع أنحاء اليمن، إذ يستفيد منه نحو 3.5 مليون فرد، وذلك في إطار زيارة المستشار في الديوان الملكي إلى بريطانيا.

إلى ذلك، سيقدم المركز مبلغ 5 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، فيما يقدم الجانب البريطاني مبلغ 5 ملايين دولار أخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وبذلك تعزز الاستجابة التي أبدت السعودية وبريطانيا تحقيقها تقليل الفجوة التمويلية التي يواجهها اليمن في الحد من تفشي الكوليرا، إذ تبلغ وفقاً للصحة العالمية نحو 20 مليون دولار.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن "اليمن يتحمل العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا عالمياً، إذ عانى من انتشارها بصفة مستمرة لسنوات عديدة، فيما سجّل بين عامي 2017 و2020 أكبر فاشية للكوليرا في التاريخ الحديث".

حماية المحافظات المتضررة

في إطار الإعلان المشترك بين السعودية - بريطانيا، فإنه يوثق دعم استجابة منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف لبرنامج الاستجابة الطارئ للكوليرا في اليمن، وكجزء من الاستجابة المشتركة، ستقوم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بعدة تدخلات للحد من انتشار الكوليرا والإسهال المائي الحاد في المحافظات الأكثر تضررًا في اليمن.

منع زيادة الإصابات

كما سيقدم المركز الإعانة المالية لمنظمة الصحة العالمية لتقديم ركائز التدخل للاستجابة المتعددة لتفشي الكوليرا، بما في ذلك القيادة والتنسيق، والمراقبة والمختبرات وفرق الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى إدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلا عن الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية والتواصل الاجتماعي، ولقاحات الكوليرا الفموية.

وبذلك، تقدم الوزارة البريطانية من جانبها الإعانة المالية لمنظمة اليونيسيف لدعم المياه والصرف الصحي والنظافة، إلى جانب الأنشطة الصحية في المناطق الجغرافية الأكثر تلوثًا والأكثر خطورة، فيما يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات المتضررة والمحتاجة في اليمن، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للشعب اليمني.

249 ألف إصابة

توسيع إطار الاستجابة الذي أعلنته السعودية وبريطانيا أخيراً جاء بفعل تقارير أممية تشير إلى توافر ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن، إذ تقول منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها إن إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا بلغ نحو 249,900 حالة مشتبه في إصابتها، فيما ذهب ضحيتها نحو 861 ضحية مرتبطة بالكوليرا.