الخليج اليوم .. غارات أميركية على اليمن وانفجارات عنيفة في صنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن 24 غارة أميركية استهدفت، فجر السب، مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، منها 10 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف والجوف.

وذكرت المصادر أيضاً أن انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة اليمنية صعناء.

هذا وأفادت وسائل إعلام حوثية أن غارة أميركية استهدفت بني حشيش في صنعاء، و3 غارات على مديرية حرف سفيان شمالي عمران.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع 4 غارات أميركية على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف في الحديدة.

يأتي ذلك فيما تواصل جماعة الحوثي احتجاز نحو 15 سفينة في ميناء رأس عيسى، وذلك رغم قصف الولايات المتحدة للميناء في 17 أبريل الماضي.

ووفق وسائل إعلام محلية يمنية، طلبت جماعة الحوثي هذه السفن بالتوجه إلى الأرصفة المجاورة لإفراغ المشتقات النفطية بطرق بدائية وذلك رغم الحظر الأميركي على شحن الوقود للموانئ الخاضعة للحوثيين.

تأكيد بريطاني

وكانت الهيئة البحرية البريطانية أكدت في بيان، الخميس، أن "مسلحين لميليشيات الحوثي صعدوا إلى متن السفن وأطلقوا أعيرة نارية وأجبروها على الانتقال إلى الأرصفة الجانبية لتفريغ حمولتها".

وأوضحت أن "هذه الحوادث المبلغ عنها تعزز التهديد الذي تتعرض له السفن التي تزور الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث من المحتمل أن يتم احتجازها أو منعها من المغادرة بأمان".

وقصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى في 17 نيسان الماضي بسلسلة من الغارات مما دمر منظومة التفريغ بالكامل وأخرجه عن الخدمة.