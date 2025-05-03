الخليج اليوم .. قرقاش: بذور الخير والإنسانية أثمرت شجرة وارفة الظلال اسمها الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استذكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، موقفاً إنسانياً للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك في فترة ما قبل إعلان قيام الاتحاد.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في 7 سبتمبر 1971، وقبل إعلان قيام الاتحاد، تجوّل الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، مع رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو في حديقة آرام باغ بمدينة كراتشي. وقد كتب بوتو لاحقاً إلى رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث، مشيداً برؤية الشيخ زايد وذكاء الشيخ راشد بن سعيد، رحمهما الله، ومؤكداً أن كليهما يتشاركان العزم والإرادة على إنجاح الدولة الجديدة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وخلال جولتهما، التقيا صدفة براهبة ألمانية تكافح مرض البرص، ولم يدم اللقاء سوى دقائق معدودة، لكن بوتو اكتشف لاحقاً أن الشيخ زايد تبرع لجمعيتها بميزانية عام كامل".

واختتم معاليه: "تلك هي بذور القيادة والخير والإنسانية التي أثمرت شجرة وارفة الظلال اسمها الإمارات".